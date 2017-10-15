هدية من السعودية إلى المنتخب المصري

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany بعد 28 سنة.. مصر تتأهل لكأس العالم

وقالت الهيئة، في بيان صحفي حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ وجه الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة.

وأضاف البيان أن الزيارة لأداء مناسك العمرة، تقديراً للإنجاز الذي تحقق لمنتخب جمهورية مصر الشقيقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

وكان المنتخب المصري تغلب على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المبارة التي خاضها في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليضمن بذلك بلوغ نهائيات كأس العالم الذي تستضيفها روسيا في 2018 للمرة الأول منذ 28 عام.

معالي رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للر​ياضة يوجه الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة pic.twitter.com/4GxYoi9VS6 — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

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