"الكاف" يصدر قرارا "غير متوقعا" بصعود منتخب مصر لبطولة أفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا "مفاجئا وغير متوقعا" بالنسبة لمنتخب مصر.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany بعد 28 سنة.. مصر تتأهل لكأس العالم

وقرر " الكاف " صعود منتخب مصر إلى بطولة "أفريقيا للمحللين"، رغم عدم نجاحه في الصعود بالتصفيات.

وكان المنتخب المصري قد فشل في الصعود إلى البطولة، بعد خسارته أمام المغرب في أغسطس/آب الماضي ذهابا وإيابا بنتيجة 4 أهداف لهدف وحيد.

ولكن لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي قد قررت في اجتماعها بمدينة "لاجوس" النيجيرية، اختيار المغرب لاستضافة البطولة عام 2018، بدلا من كينيا.

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وقررت أنه بتلك الطريقة سيصعد منتخب مصر للمحللين إلى البطولة، بدلا من المغرب، الذي سيكون مستضيف البطولة.

وتعد تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب الفراعنة في البطولة، منذ انطلاقها عام 2009 في نسختها الخامسة، المقامة في 12 يناير/كانون الثاني حتى 4 فبراير/شباط 2018.

وتجمع تلك البطولة الجديدة فقط اللاعبين، الذي يشاركون في مسابقات بلادهم المحلية، وغير المحترفين في أي دوريات خارجية.

وجاءت قائمة الفرق الـ16 التي ستشارك في بطولة أفريقيا للمحليين:

"مصر وليبيا والمغرب، عن المنطقة الشمالية، وإثيوبيا وأوغندا، عن المنطقة الشرقية، والكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية، عن المنطقة الوسطى، وغينيا وموريتانيا، عن المنطقة الغربية A، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ونيجيريا، عن المنطقة الغربية B، وأنغولا، وناميبيا، وزامبيا، عن المنطقة الجنوبية".