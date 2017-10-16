ميسي بانتظار حدث هام من نوع آخر

ماتزال الهدايا والمفاجآت الجميلة تنهال على النجم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، وآخر هذه المفاجآت هي ما صرحت به زوجته أنطونيلا روكوزي على صفحتها الخاصة على إنستغرام.

© REUTERS/ EDGARD GARRIDO شاهد كيف احتفل ميسي بتأهل الأرجنتين إلى كأس العالم 2018 (فيديو)

أنطونيلا كانت قد نشرت صورة على صفحتها الخاصة على إنستغرام، يظهر فيها ميسي مع ولديه الاثنين وهم ينظرون إلى بطن أنطونيلا.

حيث أعلنت زوجة ميسي بأنها حامل وبانتظار مولودهم الثالث.

وعلقت قائلة على الصورة: "عائلة من خمسة".

يذكر بأن ميسي وأنطونيلا احتفلا، في 30 يونيو/حزيران، بحفل زفافهما في روزاريو في الأرجنتين.