مفاجأة...مصر والسعودية قد يصطدمان في مونديال "روسيا 2018"

فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، مفاجأة مدوية، خلال إعلانه عن التصنيف الشهري لمنتخبات العالم، خاصة فيما يتعلق بموقف منتخبي مصر والسعودية.

© Photo/ Amr Abdallah Dalsh هدية من السعودية إلى المنتخب المصري

وأظهرت النتائج أن الفراعنة والأخضر قد يقعان في مجموعة واحدة بنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ويعتمد الفيفا على تصنيف شهر أكتوبر/تشرين الأول في تصنيف المنتخبات بقرعة المونديال المقرر إجراؤها ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وضمن منتخب مصر التواجد بالتصنيف الثالث في القرعة، فيما يقع منتخب السعودية بالتصنيف الرابع.

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وتنص لوائح الفيفا على عدم اصطدام فريقين من قارتين، بخلاف أوروربا في دور المجموعات، فيما لاتنص على عدم تواجه منتخبين عربيين.

وقد يصطدم أيضا الأخضر السعودي بنسور قرطاج التونسي، في حال تأهل الأخير للمونديال، لوقوعه في التصنيف الثالث أيضا.

Fifa Ranking: Top 5 African Teams 1) Tunisia — 834 pts 2) Egypt — 818 pts 3) Senegal — 815 points 4) Congo DR — 751 pts 5) Nigeria — 721 pts — NETBLASTER (@Dnetblaster) October 11, 2017

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وكانت منتخبا السعودية ومصر قد ضمنا التأهل للمونديال بعد فوز الأول على الكونغو والثاني على اليابان.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران حتى 15 يوليو/ تموز 2018.

ومن المقرر أن تلعب مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.