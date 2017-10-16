مفاجأة...مصر والسعودية قد يصطدمان في مونديال "روسيا 2018"

ويعتمد الفيفا على تصنيف شهر أكتوبر/تشرين الأول في تصنيف المنتخبات بقرعة المونديال المقرر إجراؤها ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وضمن منتخب مصر التواجد بالتصنيف الثالث في القرعة، فيما يقع منتخب السعودية بالتصنيف الرابع.
NEW #FIFARanking🇩🇪Germany stay top 💪🇵🇪Peru, 🇪🇸Spain into top 10 👏
— #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) October 16, 2017
وتنص لوائح الفيفا على عدم اصطدام فريقين من قارتين، بخلاف أوروربا في دور المجموعات، فيما لاتنص على عدم تواجه منتخبين عربيين.
وقد يصطدم أيضا الأخضر السعودي بنسور قرطاج التونسي، في حال تأهل الأخير للمونديال، لوقوعه في التصنيف الثالث أيضا.
Fifa Ranking: Top 5 African Teams1) Tunisia — 834 pts2) Egypt — 818 pts3) Senegal — 815 points4) Congo DR — 751 pts5) Nigeria — 721 pts
— NETBLASTER (@Dnetblaster) October 11, 2017
وكانت منتخبا السعودية ومصر قد ضمنا التأهل للمونديال بعد فوز الأول على الكونغو والثاني على اليابان.
وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران حتى 15 يوليو/ تموز 2018.
ومن المقرر أن تلعب مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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