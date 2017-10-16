مفاجأة "غير متوقعة" من ميسي إلى المصريين

تحدث نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على كولومبيا، وضمان تأهلها إلى مونديال "روسيا 2018" عن تجهيزه لمفاجأة "غير متوقعة" للمصريين.

© REUTERS/ EDGARD GARRIDO شاهد كيف احتفل ميسي بتأهل الأرجنتين إلى كأس العالم 2018 (فيديو)

وأشار إلى أنه يستعد لاستقبال عدد من المصريين في ملعب "كامب نو" عقل فريقه "برشلونة" الإسباني.

ويأتي هذا في إطار دعم نجم البارسا للبرنامج العلاجي المصري لفيروس "سي".

وذكر ميسي أن أهم ما يميز البرنامج حاليا، هو عدم وجود "قائمة انتظار للعلاج".

وذكر المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة "برايم فارما"، والمسؤول عن مشروع "تور آند كيور" للعلاج لفيروس "سي"، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن اتفاق المشروع مع "ميسي" على عمل إعلانات في الخارج وتوزيعها في كل دول العالم.

وتابع قائلا "حينما فاز فريق الأرجنتين في مبارياته الأخيرة بثلاثة أهداف لميسي، سألوه ماهي مشروعاتك المقبلة، فتحدث عن مشروع علاج المصابين بفيروس سي في مصر".

وأضاف وجيه

"كتب ميسي على صفحته أنه تشرف بكونه سفير لحملة تور أند كيور، ويدعو جماهيره ومحبيه لدعم ذلك البرنامج، الذي عالج أكثر من مليون شخص من فيروس سي، بدون قوائم انتظار، وتلك كانت لفتة طيبة جدا منه، انه بدأ نشر ذلك البرنامج العلاجي المصري بهذا الشكل، وإعطائه ثقة أكبر".

وأوضح أن ميسي يتعاون مع المشروع بشكل كبير، وعلاقته جيدة جداً مع مسؤوليه، والفترة المقبلة يجهز لمفاجأة جديدة لم يعلن عنها حتى الآن، هي دعوة بعض الذين تم شفائهم من فيروس سي لملعب برشلونة، ليحكوا تجربتهم أمام وسائل الإعلام العالمية.

© REUTERS/ Marcos Brindicci ميسي بانتظار حدث هام من نوع آخر

ومضى بقوله إن النجم الحائز على الكرة الذهبية سيقدم رسالة للعالم، مفادها أنه لا داعي لأن تنتظر الموت، فالبرنامج المصري وجد طريقة لعلاج فيروس "سي".

وأشار تامر وجيه إلى أن مواطني دول السويد وانجلترا وإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وماليزيا ورومانيا يعالجون الآن في مصر، بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.

وأوضح وجيه أن البرنامج الأول للسياحة العلاجية من فيروس سي، ينتظر عودة الطيران بين مصر وروسيا، لبدء برنامج علاج 5 مليون مريض روسي من فيروس سي في مصر.

كان اللاعب ليونيل ميسي قد زار مصر في فبراير/شباط الماضي، ليعلن دعمه لعلاج مرضى فيروس سي في مصر، وظهر وقتها على شاشات القنوات المصرية ليدعم المشروع.