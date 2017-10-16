مفاجأة مدوية..."نيمار" في طريقه إلى "ريال مدريد"

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد فتح تحقيقا مع الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد، جيروم فالكه، بسبب اتهامات متعلقة بحقوق بث المباريات للشبكة القطرية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المتوقع توقيع "الفيفا" والإدعاء العام السويسري غرامات مالية ضخمة جدا، قد تؤدي إلى أن يضطر الخليفي، وباريس سان جيرمان إلى بيع نيمار، وهو ما جعل "ريال مدريد" يفتح مبكرا قنوات التفاوض معه.
وأشارت إلى أن أن الوسطاء، بدأوا فعلا في مفاوضات انتقال النجم البرازيلي إلى "سنتياجو برنابيو" مبكرا.
وكان نيمار، قد انتقل إلى الفريق الباريسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية من فريق برشلونة الإسباني في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كان مهتما بالتعاقد مع نيمار، منذ كان لاعبا في صفوف "سانتوس" البرازيلي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى الفريق الكتالوني في عام 2013.
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