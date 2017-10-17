مورينو مستعد لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد بشرط واحد

وافق البرتغالي جوزيه مورينيو على تمديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الملقب بـ"الشياطين الحمر"، بشرط واحد.

© AFP 2017/ Damien Meyer مورينيو يرحب بالتعاقد مع بيل حال رحيله عن ريال مدريد

مورينيو اشترط على إدارة النادي الإنجليزي زيادة في راتبه السنوي في حال مدد عقده، حسبما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

يذكر بأن البرتغالي يتقاضى حاليا حوالي 15 مليون جنيه استرليني سنويا. وبحسب مورينيو، فإنه يريد زيادة تتناسب مع حجم النتائج والنجاحات التي يحققها مع النادي الإنجليزي.

مورينو كان قد استلم تدريب النادي في صيف 2016، وقد أحرز النادي بطولة كأس الدوري الإنجليزي وبطولة الدوري الأوروبي.