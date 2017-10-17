مواجهات "نارية" في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018

تم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى قسمين، يضم كل قسم 4 منتخبات، وفقا للتصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تلتقي فرق التصنيف الأول نظيرتها بالثاني في 4 مواجهات في مباراة ذهاب وإياب.
تقام مباريات الذهاب، في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب في الفترة من 12 وحتى 14 من الشهر نفسه.
وستواجه إيطاليا المنتخب السويدي، بينما أوقعت القرعة كلا من كرواتيا واليونان وجها لوجه، بينما تواجه إيرلندا الشمالية منتخب سويسرا وفي المباراة الأخيرة يواجه المنتخب الدانماركي نظيره الإيرلندي.
European #WCQ play-offs@NorthernIreland 🆚 @SFV_ASF🇨🇭— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
🇭🇷@HNS_CFF 🆚 @EthnikiOmada 🇬🇷
🇩🇰@DBUfodbold 🆚@FAIreland 🇮🇪
🇸🇪Sweden🆚@azzurri 🇮🇹 pic.twitter.com/7pDzPTnIPT
ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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