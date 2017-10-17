مواجهات "نارية" في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018

سحبت، اليوم الثلاثاء، قرعة تصفيات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2018، حيث تتنافس أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات على آخر 4 بطاقات، في الملحق الأوروبي.

© Sputnik. Ramil Sitdikov حقائق مثيرة حول أصغر 3 بلدان مشاركة في كأس العالم 2018

تأهلت إلى الملحق منتخبات السويد وسويسرا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا.

تم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى قسمين، يضم كل قسم 4 منتخبات، وفقا للتصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تلتقي فرق التصنيف الأول نظيرتها بالثاني في 4 مواجهات في مباراة ذهاب وإياب.

تقام مباريات الذهاب، في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب في الفترة من 12 وحتى 14 من الشهر نفسه.

وستواجه إيطاليا المنتخب السويدي، بينما أوقعت القرعة كلا من كرواتيا واليونان وجها لوجه، بينما تواجه إيرلندا الشمالية منتخب سويسرا وفي المباراة الأخيرة يواجه المنتخب الدانماركي نظيره الإيرلندي.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.