بالفيديو..نادي برشلونة الاسباني يستقبل فتاة سورية بلفتة انسانية رائعة

بدعوتها الى برشلونة و لتقوم حافلة تابعة للنادي بنقلها من ألمانيا الى برشلونة للقاء نجومها المفضلين حيث كان بإستقبالها جيرارد بيكيه بالإضافة لكل من أندريس إنيستا و ليونيل ميسي و الحارس مارك اندري تير شتيغن.
حيث قاموا بإهدائها قميص الفريق و الذي حمل إسمها، ليقوم بعدها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بإهدائها كتابا و الدبوس الخاص به و الذي يحمل شعار النادي.
وتأتي دعوة نوجين لزيارة النادي ضمن حملة برشلونة الخاصة لاحتفالات عيد الميلاد.
يذكر بأن نوجين شاهدت مباراة برشلونة و ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)