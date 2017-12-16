بالفيديو..نادي برشلونة الاسباني يستقبل فتاة سورية بلفتة انسانية رائعة

فاجأت إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فتاة سورية لاجئة في ألمانيا بتحقيق حلمها بلقاء لاعبي فريقها المفضل، وذلك بعد أن عملت على إرسال حافلة إلى كولونيا لتقلها إلى العاصمة الكتالونية.

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قامت إدارت نادي برشلونة بمفاجأة نوجين مصطفى وهي فتاة سورية ولدت في حلب وتبلغ من العمر 18 عاما، كانت قد انتقلت للعيش في ألمانيا في 2015.

بدعوتها الى برشلونة و لتقوم حافلة تابعة للنادي بنقلها من ألمانيا الى برشلونة للقاء نجومها المفضلين حيث كان بإستقبالها جيرارد بيكيه بالإضافة لكل من أندريس إنيستا و ليونيل ميسي و الحارس مارك اندري تير شتيغن.

حيث قاموا بإهدائها قميص الفريق و الذي حمل إسمها، ليقوم بعدها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بإهدائها كتابا و الدبوس الخاص به و الذي يحمل شعار النادي.

وتأتي دعوة نوجين لزيارة النادي ضمن حملة برشلونة الخاصة لاحتفالات عيد الميلاد.

يذكر بأن نوجين شاهدت مباراة برشلونة و ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.