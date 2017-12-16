زيدان يكيل المديح لمحمد صلاح قبل نهائي كأس العالم للأندية

في مباراة نصف النهائي و التي جمعت ريال مدريد بالجزيرة الإماراتي.
ليعبر زيدان عن سعادته بهدف بيل وبخاصة بعد عودته من إصابة أبعدته لوقت طويل عن الملاعب.
كما و أشاد زيدان بالمصري محمد صلاح قائلا:إنه لاعب عظيم، بداية في روما والآن في ليفربول."
وأضاف "إنه لاعب مهم، وهو يتقدم أكثر فأكثر. إنه لاعب شاب وأنا أقدره كثيرا"، بحسب ما نقلت "ماركا" الإسبانية.
هذا و كانت تقارير كثيرة تحدثت عن إمكانية إنتقال صلاح الى النادي الملكي.
El guiño de Zidane a Salah: "Es un jugador al que aprecio mucho" https://t.co/u54UCLNQet pic.twitter.com/hvwg69Diil— MARCA (@marca) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧
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