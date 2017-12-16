زيدان يكيل المديح لمحمد صلاح قبل نهائي كأس العالم للأندية

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، عن عدد من لاعبي فريقه.

© REUTERS/ PHIL NOBLE محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

زيدان الذي شدد على الدفاع عن مواطنه و لاعبه كريم بنزيمة، على الرغم من الأداء السيء الذي يقدمه في الآونة الأخيرة و بخاصة بعد إهداره للعديد من الفرص

في مباراة نصف النهائي و التي جمعت ريال مدريد بالجزيرة الإماراتي.

ليعبر زيدان عن سعادته بهدف بيل وبخاصة بعد عودته من إصابة أبعدته لوقت طويل عن الملاعب.

كما و أشاد زيدان بالمصري محمد صلاح قائلا:إنه لاعب عظيم، بداية في روما والآن في ليفربول."

وأضاف "إنه لاعب مهم، وهو يتقدم أكثر فأكثر. إنه لاعب شاب وأنا أقدره كثيرا"، بحسب ما نقلت "ماركا" الإسبانية.

هذا و كانت تقارير كثيرة تحدثت عن إمكانية إنتقال صلاح الى النادي الملكي.