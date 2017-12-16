بـ"لغة الأرقام" من الأفضل ميسي أم رونالدو

مستخدمة عددا من الإحصائيات الخاصة بكل لاعب لمعرفة من الأفضل و لتضع بين أيدي القراء الفرصة لإختيار الأفضل مستفيدة من لغة الأرقام.
وجائت المقارنة كالتالي:
— أكبر عدد من الألقاب مع فريقه: ليونيل ميسي بـ30 لقبا.
— هداف دوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو بـ114 هدفا.
— هداف الدوري الإسباني: ليونيل ميسي بـ362 هدفا.
— أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد: ليونيل ميسي بـ90 هدفا.
— هداف كأس العالم للأندية: كريستيانو رونالدو بـ6 اهداف.
— عدد الكرات الذهبية: 5 كرات لكل لاعب.
— هداف منتخب بلاده: رونالدو بـ79 مع المنتخب البرتغالي، بينما سجل ميسي 61 هدفا للمنتخب الأرجنتيني.
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