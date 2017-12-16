بـ"لغة الأرقام" من الأفضل ميسي أم رونالدو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقارنة بين اللاعبيين الأكثر شهرة في الأعوام الأخيرة، معتمدة في مقارنتها على لغة الأرقام، لمعرفة رأي القراء حول أي اللاعبيين هو الأفضل.

© REUTERS/ Albert Gea بالفيديو..نادي برشلونة الاسباني يستقبل فتاة سورية بلفتة انسانية رائعة

المقارنة شملت كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي ريال مدريد و الأرجنتيني نجم برشلونة ليونيل ميسي.

مستخدمة عددا من الإحصائيات الخاصة بكل لاعب لمعرفة من الأفضل و لتضع بين أيدي القراء الفرصة لإختيار الأفضل مستفيدة من لغة الأرقام.

وجائت المقارنة كالتالي:

— أكبر عدد من الألقاب مع فريقه: ليونيل ميسي بـ30 لقبا.

— هداف دوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو بـ114 هدفا.

— هداف الدوري الإسباني: ليونيل ميسي بـ362 هدفا.

— أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد: ليونيل ميسي بـ90 هدفا.

— هداف كأس العالم للأندية: كريستيانو رونالدو بـ6 اهداف.

— عدد الكرات الذهبية: 5 كرات لكل لاعب.

— هداف منتخب بلاده: رونالدو بـ79 مع المنتخب البرتغالي، بينما سجل ميسي 61 هدفا للمنتخب الأرجنتيني.