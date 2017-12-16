ملكة جمال روسيا تتحدث عن محمد صلاح

وقالت لوبيروفا عن صلاح خلال حوارها مع إحدى القنوات المصرية: "أتخيل مدى التقدير الذي يحظى به في بلاده".
وزفت ملكة جمال روسيا "خبرا سعيدا" للمصريين على حد وصفها، وهو أنهم ليسوا في حاجة للحصول على تأشيرة دخول روسيا لحضور كأس العالم.
وأوضحت لوبيروفا أن المصريين يحتاجون فقط لامتلاك جواز سفر وتذكرة مباراة وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لدخول البلاد.
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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