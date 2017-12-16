ملكة جمال روسيا تتحدث عن محمد صلاح

حرصت فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا السابقة، على تهنئة الشعب المصري بتأهل مصر إلى كأس العالم 2018 والمقرر إقامته يقام في روسيا.

© AP Photo/ ملكة جمال روسيا تغرد بالعربية من أجل كأس العالم

وتحدثت فيكتوريا لوبيروفا بشكل محدد عن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت لوبيروفا عن صلاح خلال حوارها مع إحدى القنوات المصرية: "أتخيل مدى التقدير الذي يحظى به في بلاده".

وزفت ملكة جمال روسيا "خبرا سعيدا" للمصريين على حد وصفها، وهو أنهم ليسوا في حاجة للحصول على تأشيرة دخول روسيا لحضور كأس العالم.

وأوضحت لوبيروفا أن المصريين يحتاجون فقط لامتلاك جواز سفر وتذكرة مباراة وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لدخول البلاد.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.