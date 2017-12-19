شقيق ميسي يدفع كفالة 100 ألف يورو لحمله سلاحا غير مرخص

وقع ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لنجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أزمة كبيرة بعدما ضبط يحمل سلاحا غير مرخص.

© AP Photo/ Manu Fernandez بـ"لغة الأرقام" من الأفضل ميسي أم رونالدو وبحسب ما نشره راديو مونت كارلو فإن شقيق ميسي اضطر إلى دفع 100 ألف يورو ككفالة لاستعادة حريته بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية لحمله سلاحا غير مرخص بالأرجنتين.





ويبلغ ماتياس 35 عاما وكان قيد الإقامة الجبرية بمنزله في روزاريو منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد اعتقاله وبحوزته مسدسا بدون ترخيص.





وبعدما دفع شقيق ميسي 100 ألف يورو سيكون بإمكانه التنقل بحرية في بلاده لكن ليس باستطاعته السفر إلى خارجها، وفقا للإجراءات التقييدية التي فرضها القضاء.





وهذه ليست الواقعة الأولى التي يضبط فيها شقيق ميسي يحمل سلاحا بل هي المرة الثانية لذلك تم توقيفه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد حادث قارب على نهر بارانا، عندما اكتشفت الشرطة السلاح في حوزة ماتياس.