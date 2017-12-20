روماريو بخطة إصلاحية يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

قال روماريو مهاجم البرازيل السابق الفائز بكأس العالم 1994 الليلة الماضية إنه يخطط للترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم المبتلى بالفضائح من أجل محاربة الفساد.

وأعلن روماريو (51 عاما)، وهو الآن سناتور قاد تحقيقات في الكونجرس حول الفساد في كرة القدم البرازيلية، نواياه بعد أربعة أيام من إيقاف ماركو بولو ديل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي لمدة 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

ويتم التحقيق مع ديل نيرو في البرازيل بشأن مزاعم حول تصرفات لا تتسم بالنزاهة.

ووجهت اتهامات في الولايات المتحدة إلى ديل نيرو واثنين من أسلافه وهما ريكاردو تيشيرا وجوزيه ماريا مارين في أكبر فضيحة فساد في تاريخ كرة القدم.

وكتب روماريو في حسابه على "انستجرام" "لا أحد حارب بقوة أكبر مني ضد هذه العصابة.. ولذلك أنا مرشح شرعي. أمتلك مؤهلات هذه الوظيفة. مؤهلاتي هي كل ما ساهمت به في كرة القدم داخل وخارج الملعب".

Публикация от Romário Faria (@romariofaria) Дек 19, 2017 at 7:37 PST

وألقى باللوم على جواو هافيلانج رئيس "الفيفا" السابق، الذي توفي العام الماضي، في وضع "نظام" للفساد في كرة القدم البرازيلية وخارجها.

ودعا روماريو إلى محاكمة مارين وتيشيرا وديل نيرو في نهاية التحقيق الذي قاده العام الماضي في الكونجرس البرازيلي حول الفساد في كرة القدم البرازيلية.

وساعد روماريو البرازيل على الفوز بلقبها الرابع في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة.

ومنحته شعبيته مقعدا في الكونجرس ثم سناتور عن ولاية ريو دي جانيرو مسقط رأسه، وقال إنه يخطط للترشح لرئاسة بلدية ريو من أجل إصلاح الولاية المتعثرة ماليا.