بالفيديو... أهداف مباراة سان جيرمان وكان في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه كان في الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز ثلاثة فريق العاصمة كافاني ومبابي وبيرشيتشي في الدقائق 21 و57 و81، بينما سجل سانتيني هدف الضيوف في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يقبع كان في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.