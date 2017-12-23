بالفيديو...أهداف مباراة ليفربول وأرسنال 3-3

تعادل فريق ليفربول مع أرسنال، بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ونجح أرسنال في تعديل الأداء الباهت في الشوط الأول وتأخره 2-صفر مع بداية الشوط الثاني، وتعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في ليلة مثيرة.

وبدا أرسنال في طريقه لخسارة ثقيلة، بعدما قدم أداء سيئا في أول 45 دقيقة ليتأخر بهدف من ضربة رأس لفيليب كوتينيو، وتفاقمت الأمور بهدف محمد صلاح الذي ضاعف الغلة لليفربول في الدقيقة 52.

لكن الفريق صاحب الضيافة عاد للحياة فجأة وبطريقة مذهلة، وبحلول الدقيقة 58 كان قد أحرز ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع اليكسيس سانشيز وجرانيت تشاكا ومسعود أوزيل ليقلب الأمور رأسا على عقب.

لكن روبرتو فيرمينو خطف نقطة لليفربول بادراك التعادل، رغم أن المدرب يورجن كلوب سيضرب أخماسا في أسداس بسبب هذا التراجع الكبير خلال المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مقابل 34 نقطة لأرسنال الخامس، بحسب "رويترز".