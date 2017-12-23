بالفيديو...هدف بابكر ينقذ فيورنتينا أمام كالياري

نجح خوما بابكر، في تحقيق هدف قرب النهاية ليقود فيورنتينا للفوز 1-صفر، على مضيفه كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتمكن من إحراز المهاجم السنغالي هدف الفوز لفريقه قبل النهاية بثماني دقائق، عندما حول تمريرة عرضية إلى الشباك من مدى قريب.

وطُرد البرازيلي جواو بيدرو لاعب وسط كالياري في الوقت المحتسب، بدل الضائع لاعتدائه على أحد لاعبي المنافس بدون كرة.

وتقدم فيورنتينا إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة من 18 مباراة مقابل 17 نقطة لكالياري صاحب المركز 15.

وكان فيرونا 3-2 خسر في مباراة أخرى، على ملعبه أمام بولونيا ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 17 مباراة مقابل 24 نقطة لبولونيا من 18 مباراة في المركز العاشر.