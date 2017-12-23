إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم

قالت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة إن المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا أوقفت وبصورة نهائية أنخيل ماريا بيار الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم وحظرت عليه التعامل مع الاتحاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحكمة أو بالاتحاد الاسباني للتعليق على التقارير الإعلامية، حسبما نقلت "رويترز".

واحتجز بيار وابنه جوركا إضافة لمسؤولين اثنين سابقين في الاتحاد المحلي في يوليو /تموز الماضي بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير الوثائق. كما فرض عليه إيقاف مبدئي لمدة عام.

وأفرج عن بيار الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة بكفالة بعد 14 يوما من الاحتجاز كما استقال من منصبيه كنائب لرئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" وكنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.

وترأس بيار، وهو لاعب سابق في اتليتيك بيلباو ومنتخب اسبانيا، الاتحاد الاسباني لمدة 29 عاما حتى اعتقاله في يوليو/ تموز وتولى خوان لويس لاريا رئاسة الاتحاد الاسباني بلا منه.