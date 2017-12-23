بالفيديو..أهداف مباراة السعودية والكويت في "خليجي 23"

تغلب المنتخب السعودي بكرة القدم في المباراة الإفتتاحية لكأس الخليج "خليجي 23" على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ليتقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب الإماراتي.

أحرز سلمان المؤشر هدف السعودية،الأول بعد 13 دقيقة من البداية بعد تمريرة رائعة من القائد أحمد الفريدي ضربت دفاع أصحاب الأرض ليضعها المؤشر في شباك حميد يوسف حارس مرمى الكويت.

عززت السعودية النتيجة بهدف ثان عندما أرسل المؤشر تمريرة عرضية قريبة من مرمى الكويت ليفشل فهد الهاجري مدافع الكويت في إبعاد الكرة ويضعها بقدمه من الوضع راقدا بالخطأ في مرماه.

عبد الله البريكي قلص الفارق للكويت بعد مرور ساعة من البداية عندما تلقى تمريرة المطوع داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية على يمين القرني.

يعد هذا الفوز هو الأول للسعودية على الكويت منذ 22 يونيو 2012، عندما هزمتها 4-0 في كأس العرب.

لأول مرة تفوز السعودية على الكويت في ملعبها، بعد 5 مواجهات سابقة عجزت فيها عن ذلك، إذ خسرت 3 مرات، وتعادلت في مناسبتين.