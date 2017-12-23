بالفيديو..أهداف مباراة السعودية والكويت في "خليجي 23"

عززت السعودية النتيجة بهدف ثان عندما أرسل المؤشر تمريرة عرضية قريبة من مرمى الكويت ليفشل فهد الهاجري مدافع الكويت في إبعاد الكرة ويضعها بقدمه من الوضع راقدا بالخطأ في مرماه.
عبد الله البريكي قلص الفارق للكويت بعد مرور ساعة من البداية عندما تلقى تمريرة المطوع داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية على يمين القرني.
يعد هذا الفوز هو الأول للسعودية على الكويت منذ 22 يونيو 2012، عندما هزمتها 4-0 في كأس العرب.
لأول مرة تفوز السعودية على الكويت في ملعبها، بعد 5 مواجهات سابقة عجزت فيها عن ذلك، إذ خسرت 3 مرات، وتعادلت في مناسبتين.
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