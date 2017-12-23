كاف يفتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب أفريقي حتى 2 يناير

يفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باب التصويت على جائزة أفضل لاعب أفريقي غدا الأحد 23 ديسمبر/ كانون الأول.

ونشر الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إعلان بدء التصويت على جائزة أفضل لاعب أفريقي، وفريق القارة للجماهير.

تصويت جماهيري على جائزة أفضل لاعب إفريقي.. واختيار فريق القارة#AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/tgxfhqxAdF — CAF — عربي (@caf_online_AR) December 23, 2017

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ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي، اللاعب المصري في فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع الجابوني بيير إيمريك، والسنغالي ساديو ماني، حسب القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 #AiteoCAFawards2017 https://t.co/szNWVt3fhq — CAF — عربي (@caf_online_AR) December 18, 2017

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ويتم التصويت عبر صفحة "كاف" على موقع فيسبوك، من 23 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 2 يناير/ كانون الثاني.