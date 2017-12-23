مولد 18 حقيقة عقب انتصار برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

انتهى كلاسيكو الليغا بفوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليوسع العملاق الكتالوني الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى 14 نقطة.

وشهدت المباراة بجانب الثلاثة أهداف، 18 حقيقة يعرضها التقرير التالي نقلا عن موقع Opta الشهير المعني بإحصائيات كرة القدم.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ ميسي في الكلاسيكو يحطم رقما قياسيا صامدا من عام 1979

1- هدف برشلونة الثالث هو الهدف رقم 200 الذي يصنعه ميسي مع برشلونة في جميع المسابقات.

2- أحرز ميسي الهدف رقم 15، ليكون اللاعب الوحيد الذي يسجل 15 هدفا أو أكثر في الموسم خلال المواسم العشرة الأخيرة لليغا.

3- أحرز ميسي الهدف رقم 17 له في شباك ريال مدريد بالليغا.

4- سجل ميسي 16 هدفا على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد و10 أهداف على ملعب كامب نو.

5- خلق ميسي 9 فرص للتسجيل أمام ريال مدريد ليكون أكثر لاعب هذا الموسم خلقا لفرص التسجيل في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

6- سجل ميسي هدفه رقم 54 في عام 2017 ليكون هداف العام.

7- بات ميسي أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في الكلاسكيو بواقع 17 مباراة، معادلا رقم شابي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ودي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الراحلة.

8- للمرة رقم 22 ينهي برشلونة النصف الأول من الموسم بطلا للشتاء.

9- حصل برشلونة على 22 ركلة جزاء متتالية في الدوري دون احتساب أي ركلة جزاء ضده.

10- خلال الخمس مباريات (كلاسيكو) الأخيرة على ملعب ريال مدريد، تعرض 4 لاعبين من المرينجي للطرد.

11- أخر 17 ضربة جزاء احتسبت في الكلاسيكو، احتسب منها 11 لصالح برشلونة.

12- أصبح ريال مدريد ثالث أكثر الفرق التي هز ميسي شباكها في جميع المسابقات برصيد 25 هدفا، بعد إشبيلية الذي هز شباكه 29 مرة وأتليتكو مدريد الذي هز شباكه 27 مرة.

13- انتصار اليوم هو رقم 28 لبرشلونة على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو، بينما لم ينتصر ريال مدريد على ملعب برشلونة سوى 27 مرة.

14- سيرجيو راموس بات أكثر اللاعبين خسارة للكلاسيكو برصيد 17 مباراة.

15- بات راموس أكثر اللاعبين حصولا البطاقات ملونة في تاريخ الكلاسيكو برصيد 21 بطاقة، متجاوزا فيرناندو هييرو صاحب الـ20 بطاقة.

16- إثر مشاركة باولينيو وفيرمايلين لأول مرة في مباراة الكلاسيكو، شهد الكلاسيكو مشاركة 871 لاعب عبر التاريخ.

17- كريم بنزيمة أصاب العارضة للمرة السادسة هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعبي الليغا ضربا للعارضة.

18- لم يكمل كريستيانو رونالدو أي مراوغة خلال كلاسيكو اليوم.