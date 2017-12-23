تطور جديد بخصوص انتقال محمد صلاح لريال مدريد

كشفت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، تطورا جديدا في طريق انتقال اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت المجلة في تقرير لها إن صلاح أخبر وكيله إنه يرغب في اللعب لفريق ريال مدريد الإسباني، "لتحقيق حلمه باللعب بجوار كريستيانو رونالدو".

وأكد الصحيفة أن صلاح طلب من رامي عباس، وكيل أعماله، فتح قنوات اتصالا مع مسئولي الريال لبحث إمكانية إتمام صفقة انتقاله لصفوف الفريق الملكي.

ويتصدر محمد صلاح حاليا قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 15 هدفا، بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كين.