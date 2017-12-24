بالفيديو...يوفنتوس يهزم روما بهدف رائع

واصل يوفنتوس بطل إيطاليا سعيه نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، بعد أن منحه هدف في الشوط الأول سجله المدافع مهدي بنعطية الفوز 1-صفر على روما في مواجهة مثيرة أمس السبت.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة، خلف نابولي الذي احتفظ بالصدارة بفوزه 3-2 على سامبدوريا في مباراة شهدت تحطيم لاعب وسطه السلوفاكي ماريك هامشيك لرقم النادي القياسي في الأهداف المسجل باسم دييجو مارادونا.

وفي مباريات أخرى استمر مستوى ميلانو السيء وخسر 2-صفر بملعبه أمام أتلانتا ليصبح في المركز 11 قبل فترة التوقف الشتوية.

وفاز بطل اوروبا السابق مرة واحدة في اخر ست مباريات له في الدوري، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتأخر إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط عن الصدارة، بعد خسارته 1-صفر خارج ملعبه أمام ساسولو، وهي هزيمته الثانية على التوالي، بينما بقي روما في المركز الرابع بفارق سبع نقاط وراء نابولي وتتبقى له مباراة.

وعزز يوفنتوس سجله المثالي ضد روما باستاد اليانز في تورينو إلى سبعة انتصارات، كما هز الشباك في 24 من آخر 25 مباراة ضد فريق العاصمة الإيطالية.

ووضع بنعطية الكرة في الشباك في الدقيقة 18 بعد عدة ثوان من الإثارة داخل منطقة الجزاء، إذ أبعد الحارس أليسون ضربة رأس من جيورجيو كيليني ثم لمس الكرة بعد متابعة من بنعطية لتصطدم بالعارضة قبل أن يهز المدافع المغربي الشباك أخيرا.