لينكر "يغرد" ساخرا من ريال مدريد بعد "الكلاسيكو"

سخر النجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر ولاعب نادي برشلونة السابق من خسارة ريال مدريد في "الكلاسيكو" الذي لعب على ملعب "سانتياغو برنابيو".

النجم الإنجليزي لم يدع هذه المباراة تمر مرور الكرام ليعلق ساخرا على خسارة النادي الملكي بثلاثة اهداف نظيفة.

ونشر تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا:"برشلونة يتقدم بأهداف لذيذة، لن نرى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا استمر على هذا الحال".

Barça lead with a delicious goal. Can’t see Real Madrid being in next season’s Champions League if it stays like this. 😉 — Gary Lineker (@GaryLineker) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

كما و أشاد لينيكر من خلال تغريدات اخرى بكل من لويس سواريز صاحب الأهداف الخمسة في مرمى ريال مدريد من 9 مبارايات.

ليصف الأرجنتيني ليونيل ميسي بالأفضل في التاريخ بعد الأرقام المميزة التي حققها عقب هدفه في مرمى ريال مدريد اليوم.