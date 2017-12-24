نجل مورينيو يحتفل بفوز برشلونة في "الكلاسيكو" (صورة)

طالت حمى "الكلاسيكو" وفوز برشلونة يوم أمس السبت، نجل البرتغالي و مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، جونيور جوزيه مورينيو و الذي يعتبر مشجعا شغوفا للنادي الكتلوني.

احتفل جونيور جوزيه مورينيو بفوز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في "الكلاسيكو" بثلاثة أهداف نظيفة.

بصورة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وهو يرتدي قميص برشلونة و يشير بيده الى الأهداف الثلاثة، في إشارة لأهداف برشلونة، قائلا:"شكرا لكم نراكم في المرة المقبلة".

ورغم أن والده درب ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات، إلا أن جونيور لم يخف عشقه لبرشلونة بعد انتهاء المباراة بفوز البلوجرانا.

وحصل نجل جوزيه مورينيو على أكثر من 200 تعليق على الصورة مابين المهنئة لفوز برشلونة و المنتقدة لريال مدريد.