نجل مورينيو يحتفل بفوز برشلونة في "الكلاسيكو" (صورة)

بصورة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وهو يرتدي قميص برشلونة و يشير بيده الى الأهداف الثلاثة، في إشارة لأهداف برشلونة، قائلا:"شكرا لكم نراكم في المرة المقبلة".
ورغم أن والده درب ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات، إلا أن جونيور لم يخف عشقه لبرشلونة بعد انتهاء المباراة بفوز البلوجرانا.
وحصل نجل جوزيه مورينيو على أكثر من 200 تعليق على الصورة مابين المهنئة لفوز برشلونة و المنتقدة لريال مدريد.
Thank you, see you next time ❤️💙 3-0 pic.twitter.com/1w3SKvhpQ1— José Mourinho Jr. (@FFC_JM) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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