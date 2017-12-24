المصنف الأول عالميا ينسحب من بطولة أبوظبي للتنس

قال نجم التنس الاسباني رفائيل نادال المصنف الأول عالميا إنه قرر الانسحاب من بطولة أبوظبي الاستعراضية التي تقام في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب استمرار معاناته من مشكلات تتعلق باللياقة البدنية.

© REUTERS/ SUSANA VERA نادال يحصل على تعويض بسبب ادعاءات بتناوله المنشطات

وكان نادال الذي توج بلقبي فرنسا وأمريكا المفتوحتين في وقت سابق من العام الحالي انسحب أيضا من البطولة الختامية للرجال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد معاناته من إصابة في الركبة خلال مباراة في دور المجموعتين.

وسبق لنادال (31 عاما) الحصول على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى كما سبق له أيضا المشاركة في بطولة أبوظبي ثماني مرات وسيشارك بدلا منه هذه المرة مواطنه روبرتو باوتيستا.

ونقل موقع البطولة عن نادال قوله "عام 2017 كان صعبا ولابد لي من التعامل بصورة مختلفة مع برنامج البطولات حتى يتسني لي الاستعداد بصورة جيدة".

وأضاف النجم الاسباني "ويؤسفني الإعلان عن عدم المشاركة في بطولة أبوظبي هذا العام"، حسبما نقلت "رويترز".

وقرر السويسري ستانيسلاس فافرينكا والكندي ميلوش راونيتش أيضا عدم المشاركة في بطولة أبوظبي والتي تقام ما بين 28 و30 من الشهر الجاري.

وتنطلق بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في 15 يناير كانون الثاني المقبل في ملبورن.