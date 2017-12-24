المصنف الأول عالميا ينسحب من بطولة أبوظبي للتنس

وسبق لنادال (31 عاما) الحصول على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى كما سبق له أيضا المشاركة في بطولة أبوظبي ثماني مرات وسيشارك بدلا منه هذه المرة مواطنه روبرتو باوتيستا.
ونقل موقع البطولة عن نادال قوله "عام 2017 كان صعبا ولابد لي من التعامل بصورة مختلفة مع برنامج البطولات حتى يتسني لي الاستعداد بصورة جيدة".
وأضاف النجم الاسباني "ويؤسفني الإعلان عن عدم المشاركة في بطولة أبوظبي هذا العام"، حسبما نقلت "رويترز".
وقرر السويسري ستانيسلاس فافرينكا والكندي ميلوش راونيتش أيضا عدم المشاركة في بطولة أبوظبي والتي تقام ما بين 28 و30 من الشهر الجاري.
وتنطلق بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في 15 يناير كانون الثاني المقبل في ملبورن.
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