"الخطايا الثلاث"وراء خسارة زيدان لـ"الكلاسيكو"

نشرت الصحيفة في تقريرها بأن أول خطأ لزيدان كان في تشكيلته الأساسية حيث قام بالدفع بكوفاسيتش كأساسي لمراقبة ميسي و محاولة إيقافه كما حدث في كأس السوبر الإسباني،

لكن زيدان أجلس إيسكو على مقاعد البدلاء وهو صاحب الفضل الأكبر في الفوز بمباراة الذهاب في السوبر.

و الخطأ الثاني الذي ارتكبه زيدان، هو فشله في تحفيز لاعبيه بين الشوطين بعد أدائهم الجيد في الشوط الأول، حيث ظهر الاستسلام على لاعبي الميرينجي في الشوط الثاني.

الأمر الذي أعطى الأفضلية والمساحات لبرشلونة.

والخطأ الثالث و الأخير كان في التبديل الذي أجراه بعد طرد داني كارفاخال، خاصة الدفع بناتشو بدلا من كريم بنزيما، وعدم إشراك إيسكو ليظل اللاعب على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء.