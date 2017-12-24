أزمة في "خليجي 23" بسب أمير قطر

لم تنته أزمات بطولة "خليجي 23"، بسبب الخلافات السياسية بين عدد من دول الخليج وبالتحديد السعودية والإمارات والبحرين مع قطر.

وعلق المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن الأنباء التي تحدثت عن إبعاد منتخب قطر من "بطولة خليجي 23"، أول انسحاب السعودية والإمارات والبحرين، ونفى تركي آل الشيخ، هذه الشائعة، وقال عبر حسابه على "تويتر": "غير صحيح… لن تقف الدويلة عن تلفيق الأخبار الكاذبة!".

غير صحيح… لن تقف الدويلة عن تلفيق الاخبار الكاذبة! pic.twitter.com/OElwil4uYe — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن وسائل الإعلام القطرية، تداولت شائعة مفادها أن تركي آل الشيخ أمهل اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 23" يوماً واحداً فقط مقابل إبعاد المنتخب القطري من بطولة الخليج أو انسحاب السعودية والإمارات والبحرين بسبب إقحام السياسة في الرياضة ورفع تيشرت أمير قطر في مباراة قطر واليمن.

وكانت موجة من الغضب انتابت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة قطر الافتتاحية والتي تغلب فيها العنابي برباعية نظيفة على منتخب اليمن بصورة منتشرة لحسن الهيدوسي بقميص "تميم المجد"، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" معرفة ما إذا كانت الصورة من مباراة أمس أم لا، إذ قام نفس اللاعب بذلك خلال تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

ونشر بعد ذلك تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تغريدة على حسابه الرسمي عقب ساعات قليلة من مباراة قطر يقول فيها "غداً أخبار رياضية مهمة" مما آثار التكهنات بانسحاب منتخبات السعودية والإمارات والبحرين كرد فعل على ذلك بالرغم من عدم ثبوت حدوث ذلك بالبطولة.