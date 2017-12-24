تسجيل
02:47 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    لوكاكو

    لوكاكو يلعب دورا جديدا مع مانشستر يونايتد

    © REUTERS/ JASON CAIRNDUFF
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لاحت لمانشستر يونايتد فرصا أقل من ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكن بعد الأداء الرائع لروميلو لوكاكو في صناعة الفرص أمام ليستر سيتي قد يحصل المدرب جوزيه مورينيو على سلاح لمواصلة المنافسة على اللقب.

    مانشستر يونايتد
    © REUTERS/ JASON CAIRNDUFF
    بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2
    ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، استهل يونايتد الموسم بشكل قوي وفاز بأربع من أول خمس مباريات في الدوري وسجل 16 هدفا في تلك الفترة بمساعدة هجوم ناري يقوده الوافد الجديد لوكاكو.

    لكن بعد أن سجل عشرة أهداف في أول تسع مباريات لعبها في كل المسابقات أصاب العطل ماكينة أهداف اللاعب البلجيكي وبات فريقه يتأخر الآن بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

    ويستقبل يونايتد منافسه بيرنلي على أولد ترافورد في الدوري يوم الثلاثاء وينتظره جدول مزدحم في فترة عيد الميلاد وهو ما يشكل فرصة سانحة للمهاجم لوكاكو للعب دور جديد عندما يغيب عن هز الشباك.

    ويوم السبت قام اللاعب البلجيكي بدور غير مألوف وكان أكثر لاعب صنع فرصا لزملائه في ملعب كينج باور.

    وقال جاري نيفيل مهاجم يونايتد السابق "اختلف دور لوكاكو"، متابعا "الفرص التي صنعها كادت أن تحسم المباراة. سيسعد هذا الدور مورينيو كثيرا".

    وصنع لوكاكو فرصتين خطيرتين لأنطوني مارسيال وجيسي لينجارد بتمريرتين ضربتا الدفاع لكنهما اخفقا في الاستفادة منهما وهو ما كلف يونايتد التعادل 2-2 أمام ليستر سيتي الذي خرج بنقطة من المباراة بهدف في الأنفاس الأخيرة.

    وإذا تكرر نفس السيناريو أمام بيرنلي فان يونايتد يغامر بخطر فقدان المركز الثاني لان تشيلسي يأتي خلفه بفارق ثلاث نقاط.

    وصنع بول بوجبا خمس فرص رغم انه خاض تسع مباريات فقط في الدوري الممتاز لكن قدراته العالية بالكرة تجعله من اللاعبين الذين يخضعون لرقابة لصيقة.

    في المقابل لا يشتهر لوكاكو بصناعة الاهداف وصنع ثلاث فرص خطيرة فقط طيلة الموسم قبل مباراة السبت الماضي لكنه أثبت قدرته على تنويع طريقة لعبه ما يمنح مورينيو المزيد من الخيارات.

    انظر أيضا:

    شاهد...دهشة بول بوغبا لحظة سماعه بانتقال لوكاكو إلى مانشستر يونايتد
    بالفيديو... هدف إبراهيموفيتش خلال مباراة مانشستر يونايتد وبريستول في كأس الرابطة
    نجم آرسنال يصدم برشلونة من أجل مانشستر يونايتد
    الكلمات الدلالية:
    بلجيكا, مورينيو, مانشستر يونايتد, الدوري الإنجليزي, لوكاكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيللا روكوتسو
    أهم حفلات زفاف عام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك