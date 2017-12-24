لوكاكو يلعب دورا جديدا مع مانشستر يونايتد

لاحت لمانشستر يونايتد فرصا أقل من ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكن بعد الأداء الرائع لروميلو لوكاكو في صناعة الفرص أمام ليستر سيتي قد يحصل المدرب جوزيه مورينيو على سلاح لمواصلة المنافسة على اللقب.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، استهل يونايتد الموسم بشكل قوي وفاز بأربع من أول خمس مباريات في الدوري وسجل 16 هدفا في تلك الفترة بمساعدة هجوم ناري يقوده الوافد الجديد لوكاكو.

لكن بعد أن سجل عشرة أهداف في أول تسع مباريات لعبها في كل المسابقات أصاب العطل ماكينة أهداف اللاعب البلجيكي وبات فريقه يتأخر الآن بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستقبل يونايتد منافسه بيرنلي على أولد ترافورد في الدوري يوم الثلاثاء وينتظره جدول مزدحم في فترة عيد الميلاد وهو ما يشكل فرصة سانحة للمهاجم لوكاكو للعب دور جديد عندما يغيب عن هز الشباك.

ويوم السبت قام اللاعب البلجيكي بدور غير مألوف وكان أكثر لاعب صنع فرصا لزملائه في ملعب كينج باور.

وقال جاري نيفيل مهاجم يونايتد السابق "اختلف دور لوكاكو"، متابعا "الفرص التي صنعها كادت أن تحسم المباراة. سيسعد هذا الدور مورينيو كثيرا".

وصنع لوكاكو فرصتين خطيرتين لأنطوني مارسيال وجيسي لينجارد بتمريرتين ضربتا الدفاع لكنهما اخفقا في الاستفادة منهما وهو ما كلف يونايتد التعادل 2-2 أمام ليستر سيتي الذي خرج بنقطة من المباراة بهدف في الأنفاس الأخيرة.

وإذا تكرر نفس السيناريو أمام بيرنلي فان يونايتد يغامر بخطر فقدان المركز الثاني لان تشيلسي يأتي خلفه بفارق ثلاث نقاط.

وصنع بول بوجبا خمس فرص رغم انه خاض تسع مباريات فقط في الدوري الممتاز لكن قدراته العالية بالكرة تجعله من اللاعبين الذين يخضعون لرقابة لصيقة.

في المقابل لا يشتهر لوكاكو بصناعة الاهداف وصنع ثلاث فرص خطيرة فقط طيلة الموسم قبل مباراة السبت الماضي لكنه أثبت قدرته على تنويع طريقة لعبه ما يمنح مورينيو المزيد من الخيارات.