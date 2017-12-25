7 أسماء مطروحة لتدريب سان جيرمان صيفا

ستكون الأنظار موجهة، صيف العام المقبل، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا إلى نادي العاصمة باريس سان جيرمان، حيث من الممكن أن يفقد مدرب النادي أوناي إيمري مكانه في النادي، في حال عدم تحقيقه إنجازا مهما في دوري الأبطال.

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نشرت صحيفة " آس " الإسبانية الرياضية المتخصصة مقالا حول إمكانية رحيل إيمري في حال عدم تحقيقه لدوري الأبطال.

ونشرت الأسماء المطروحة على طاولة النادي الباريسي لخلافة إيمري، والتي وصل عددها إلى 7 أسماء.

ديغو سيميوني الأرجنتيني ومدرب أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي أحد الأسماء المطروحة، حيث يعتبر سيميوني اختيارا جيدا للنادي الباريسي

بحيث يتوافق مع خطط النادي الطويلة الأمد، ولكن تكمن المشكلة في رغبة سيميوني تدريب باريس سان جيرمان أم لا، كما وأعلن الأرجنتيني سابقا عن رغبته

في العودة إلى الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وتحديدا إلى إنتر ميلان.

ويعد لويس إنريكي واحدا من الخيارات المطروحة، وهو الذي ترك تدريب برشلونة الإسباني، وبحسب وسائل إعلان إنجليزية وفرنسية قالت بأن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي

كان على اتصال بإنريكي، وبأنهما توصلا لاتفاق مبدئي.

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا، يعتبر من الأسماء المطروحة وذلك للعلاقة الطيبة التي تجمعه بالخليفي من جهة ولحب البرتغالي لباريس

حيث أعلن أكثر من مرة حبه للعاصمة الفرنسية، يضاف إلى ذلك الحالة غير المستقرة في النادي الإنجليزي وبخاصة حالة الهجوم التي يتعرض لها المدرب من قبل الصحافة الإنجليزية بسبب النتائج.

أنطونيو كونتي الإيطالي ومدرب تشيلسي الإنجليزي من الأسماء المرشحة، فالإيطالي ربما يغادر النادي الإنجليزي نتيجة للنتائج الغير مرضية لرئيس النادي وبخاصة بعد صرفه أموالا كبيرة في سوق الانتقالات

وبخاصة بعد شرائه ألفارو موراتا، ونتيجة للوضع في غرفة الملابس غير الجيد، تكمن مشكلة انتقال كونتي في رغبته بتدريب المنتخب الإيطالي.

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البرتغالي فيلاس بواس مدرب والذي يعد أصغر مدرب عمرا يرفع كأس الدوري الأوربي، حيث فاز به مع بورتو في عام 2011، وبلغ من العمر 33 عاما.

بواس يدرب حاليا نادي شينغهاي سيبغ الصيني، لكن عرضا من النادي الباريسي يمكن أن يغير رأيه في العودة للكرة الأوروبية.

ماوريسيو بوتشيتينو الأرجنتيني ومدرب نادي توتنهام حاليا، نظرا للعروض القوية التي يقدمها مع النادي الإنجليزي أصبح محط أنظار النادي الفرنسي.

وبخاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه فريقه أمام ريال مدريد الغسباني في دوري المجموعات.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتبر الخيار الأخير لنادي باريس سان جيرمان وهو الذي درب النادي سابقا، كما ويعتبر من المدربين ذوي الخبرة في الكرة الأوروبية.