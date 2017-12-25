لماذا يرفض رونالدو انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، عن رفضه ضم ناديه للعديد من اللاعبين على رأسهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

© REUTERS/ JOHN SIBLEY صحيفة إسرائيلية: محمد صلاح ملك مصر

ووفقا لما نشرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، يرغب الدون في تعاقد النادي الملكي مع مواطنه غونزالو غيديس لاعب فالنسيا، بدلا من صلاح.

ويسعى مسؤولو المرينغي لضم بديل للويلزي غاريث بيل الذي يعاني من الإصابات المتتالية.

ويرى رونالدو أيضا أن غيديس أفضل بالنسبة لريال مدريد من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أشارت مؤخرا إلى اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح المتألق في الدوري الإنجليزي باحتلاله صدارة هدافي المسابقة.