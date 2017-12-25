الكويت مستضيفة "خليجي 23" تودع البطولة

ودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد الخسارة بهدف نظيف أمام عمان اليوم الإثنين.

© REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI قطر تستفتح أدائها في خليجي 23 بفوز ساحق على اليمن

والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58، لتعوض عمان خسارتها بهدف من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط.

وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف في وقت سابق اليوم ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط.

وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة.

وقال كانو صاحب هدف الفوز في تصريحات تلفزيونية: "ربما لم يتوقع أحد أن نظهر بهذا المستوى أمام منافس كبير يلعب على أرضه لكننا نعرف إمكاناتنا جيدا".

وأضاف "أغلقنا المساحات أمام الكويت وحتى بعد الهدف هاجمنا لضمان الفوز وتعويض الخسارة من الإمارات وسنتطلع للفوز على السعودية في اللقاء المقبل".