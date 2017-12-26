موتكو يتنحى عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلن فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، تنحيه بشكل مؤقت عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko موتكو: حرمان قطر من كأس العالم 2022 يفتقد للأسس القانونية

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، من المقرر أن يتقدم موتكو بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية غدا الثلاثاء ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالأولمبياد بسبب مزاعم عن برنامج منشطات برعاية الدولة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن موتكو قوله: "خلال فترة نظر الطعن سأعلق عملي في الاتحاد الروسي لكرة القدم لستة أشهر".

وأشار موتكو أيضا إلى أنه يفكر في الاستقالة من رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم.

وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في الألعاب الشتوية في بيونجتشانج الكورية الجنوبية 2018 بداعي وجود أدلة على "تلاعب منهجي لا سابق له" في نظام مكافحة المنشطات بالبلاد، بينما تنفي روسيا هذه المزاعم.

وتركت اللجنة الأولمبية الدولية الباب مفتوحا أمام مشاركة الرياضيين الشرفاء كمستقلين.

وتستضيف روسيا كأس العالم العام المقبل في 11 مدينة من بينها موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.