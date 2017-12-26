الفيفا يشكر نائب رئيس الوزراء الروسي على تنحيه عن منصبه مؤقتا

© RIA Novosti. Eugene Biyatov موتكو يتنحى عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للاتحاد لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "الاتحاد الدولي لكرة القدم يفهم، أن قرار موتكو لصالح كأس العالم، ويشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم موتكو على هذه الخطوة المسؤولة، وعلى العمل الذي أنجز قبل بداية كأس العالم لكرة القدم".

هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو، أمس الإثنين، إنه سيتنحى مؤقتا عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وقال موتكو، "خلال فترة نظر الطعن سأعلق عملي في الاتحاد الروسي لكرة القدم لـ 6 أشهر".

ومن المقرر أن يتقدم موتكو بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية اليوم ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالأولمبياد بسبب مزاعم عن برنامج منشطات برعاية الدولة.