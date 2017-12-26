بالفيديو... هدف رمضان صبحي ينقذ فريقه من الخسارة في الدوري الإنجليزي

أنقذ اللاعب المصري رمضان صبحي فريقه ستوك من الخسارة أمام مضيفه هيدرسفيلد، محرزا هدف التعادل بنتيجة 1-1.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة عن طريق تين أنسي، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 60.

ويحتل ستوك المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، بينما يقبع هيدرسفيلد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.