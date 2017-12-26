بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

حول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين أمام ضيفه بيرنلي إلى تعادل بنتيجة 2-2 في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف بهدفي بارنيس وديفور في الدقيقتين الثالثة و36، وتعادل خيسي لينجارد للشياطين الحمر في الدقيقتين 53 و91.

بهذا التعادل يظل يونايتد وصيفا في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 33 نقطة.