بالفيديو... هدف رياض محرز الرائع في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي

أحرز نجم الجزائر رياض محرز هدفا خلال خسارة فريقه أمام واتفورد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

تقدم الثعالب عن طريق ليستر في الدقيقة 37، قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدفين عن طريق واجوي وكاسبر شمايكل حارس ليستر بالخطأ في مرماه خلال الدقيقتين 45 و65.

بهذه الخسارة يحتل ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن واتفورد العاشر.