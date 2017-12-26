بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

حقق الزمالك فوزا صعبا على منافسه المقاولون في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري بهدف دون رد.

أحرز هدف الفارس الأبيض محمد الشامي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية بعيدة المدى.

بهذا الفوز صعد الزمالك إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقبع المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 22 نقطة.