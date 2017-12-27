محمد صلاح يختار أفضل هدف له مع ليفربول

وقع اختيار محمد صلاح على هدفه في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، كأفضل أهدافه الـ21 التي أحرزها مع الريدز.

© REUTERS/ LEE SMITH بالفيديو... هدف محمد صلاح يشعل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتحدث صاحب الرقم 11 في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، عن مسيرته التهديفية مع الريدز منذ هدفه الأول في شباك واتفورد حتى رائعته في مرمى إيفرتون.

وقال محمد صلاح: "كان شعوراً رائعا أن أسجل في أول مباراة لي مع الفريق، كنت سعيداً للغاية"

وتابع المصري الدولي عن هدفه الرائع ضد أرسنال" أحببت التسجيل ضد آرسنال في مباراة كبيرة وضد فريق كبير وبالطريقة التي جاء بها الهدف. إذا تواجد أحد بجانبي كنت سأمرر له. كنت سريعاً، وربما الأسرع في الملعب لذلك اتخذت قراري بالانطلاق والتسديد".

وأضاف محمد صلاح "هدفي في مرمى إيفرتون له مكانة خاصة. احتوى على القوة والمهارة والإنهاء. اختاره كأفضل أهدافي مع الفريق".

يذكر أن محمد صلاح انضم لليفربول قادما من روما الإيطالي مطلع الموسم الجاري، لتتفجر موهبته ويصبح من أهم لاعبي الفريق الأحمر والدوري الإنجليزي.