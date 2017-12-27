بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسيل في الدوري الإنجليزي

انتصار جديد حققه مانشستر سيتي في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي على مضيفه نيوكاسيل بهدف دون رد.

أحرز هدف السيتزن اللاعب رحيم سترلينغ في الدقيقة 31.

ورفع فريق بيب جوارديولا رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما يقبع نيوكاسيل في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.