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10:28 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    دولة قطر، الدوحة

    قطر تسمح بتناول المواد الكحولية في كأس العالم 2022

    © AFP 2017/ PATRICK BAZ
    رياضة
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    تخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتناول الخمر في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية بكرة القدم.

    إنشاءات كأس العالم قطر 2022
    © AP Photo/ Rob Harris
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    قطر التي فازت بحق استضافة كأس العالم 2022، ستسمح للجماهير والراغبين بتناول الخمر والمواد الكحولية في مناطق مخصصة.

    هذه المناطق لن تكون سوى مناطق مخصصة ومجهزة لذلك، حيث ستقع في مناطق صحراوية تبعد عن المدن القطرية بحيث لا تسبب الإزعاج لسكان المدن، حسبما نقلت صحيفة "الديلي ميل " البريطانية.

    من جهته حسن الذوادي الذي قاد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، قال بأنه سيسمح بتناول المواد الكحولية ولكن في أماكن بعيدة.

    وأضاف قائلا: "أنا شخصيا ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة".

    من جهتها نقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم قوله: "من هو السليم عقليا الذي سيقطع بضع أميال في الصحراء في بلد عربي ليحتسي نصف لتر من الخمر قبل مباراة؟".

    في إشارة إلى امتعاض الاتحاد الإنجليزي حول وجود هذه الأماكن البعيدة والنائية، الأمر الذي يخلق مشاكل للمشجعين الإنجليز.

    كما سيؤدي هذا القرار إلى حدوث أزمة للرعاة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقاطعة عالمية.

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