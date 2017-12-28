امرأة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

© REUTERS/ Nasa Sport/Social media الكوارث الطبيعية في 2017 تكبد العالم فاتورة باهظة

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، قالت ماري هورمانيسكي إنها شعرت بصدمة كبيرة، حتى أنها ظنت أن زينة عيد الميلاد التي أضاءتها قد تكون سبب في تلقي مثل هذه الفاتورة.

وأكدت شركة الكهرباء لدى قيامها بمراجعة الفاتورة أن المبلغ المطلوب دفعه هو 284 دولارا.

وأشار الناطق باسم الشركة إلى أنه لا يدري كيفية حدوث مثل هذا الخطأ، الذي كاد أن يتسبب في دفع هورمانيسكي مبلغ 28 ألف دولار كدفعة أولى قبل نهاية الشهر الجاري.