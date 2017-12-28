بالفيديو...تسجيل رقم قياسي في "تنطيط الكرة" في موسكو

احتفلت العاصمة الروسية موسكو بتسجيل رقم قياسي في عدد الأشخاص الذين قاموا باستعراض مهاراتهم في "تنطيط" الكرة دون ملامستها الأرض لأطول فترة ممكنة.

سبوتنيك. شهد ملعب "لوكوماتيف" الروسي تسجيل رقم قياسي أهله لدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محطما الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم مدينة روسية أخرى.

شارك في المسابقة 250 مشتركا قاموا باستعراض مهاراتهم في التحكم بالكرة ومنعها من السقوط أرضا، يذكر بأن الرقم السابق كان مسجلا باسم 210 مشتركا.

تأتي هذه الفعالية ضمن العديد من الفعاليات التي تشجع على لعبة كرة القدم في البلاد.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.