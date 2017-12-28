رونالدو يكشف للإعلام طريقة تعامل إدارة برشلونة مع اللاعبين

واستعرض رونالدو خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية برازيلية تاريخه مع الأندية، الذي شهد لعبه في صفوف برشلونة من 1996 وحتى 1997، قبل أن ينتقل لأنتر ميلان ومنه إلى ريال مدريد، الذي اعترف في أكثر من مناسبة أنه النادي الذي كان الأقرب إلى قلبه، علماً بأنه لعب له من 2002 وحتى 2006. بحسب "السومرية نيوز".

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وقارن رونالدو المعروف بـ"الظاهرة" رحيله عن برشلونة مع رحيل مواطنه نيمار الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، قائلاً، "أشعر بالمزيد من الامتنان لريال مدريد وكذلك ارتبط به بشكل أكبر. رغم أنني عشت أفضل عام لي في برشلونة، لكن نهاية قصتي مع البرسا كانت سيئة للغاية، وتشبه تلك التي عاشها نيمار".

وأشار إلى أنه "لا يفهم لماذا ينهي البرسا علاقته مع اللاعبين البرازيليين بشكل سيء".

وتابع "هذا يحدث منذ وقت طويل لأن إدارة البرسا فعلت أمراً مشابها مع روماريو. وبعدها مع رونالدينيو. لكن برشلونة مدينة رائعة والنادي رائع".