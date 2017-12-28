بالفيديو... السعودية تودع "خليجي 23" بخسارة مفاجئة

ودع المنتخب السعودي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بخسارة 2-0 أمام عُمان التي تصدرت المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة عن الإمارات التي تعادلت سلبيا مع الكويت اليوم الخميس لتلحق بعُمان في قبل النهائي.

وسدد سعيد الرزيقي مباشرة نحو المرمى إثر تمريرة عرضية ليردها الحارس السعودي لكن زميله خالد عبد الباقي تابعها ووضعها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وجعل الرزيقي النتيجة 2-صفر في الدقيقة 77 بضربة رأس رائعة قبل أن يلغي الحكم هدفا لهتان باهبري مهاجم السعودية في الدقيقة قبل الأخيرة بداعي تسلل زميله أحمد الفريدي.

وارتفع رصيد عُمان إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجعت السعودية، التي شاركت بلاعبين من الصف الثاني، للمركز الثالث بأربع نقاط.

ولحقت الإمارات بالمنتخب العُماني إلى قبل النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى خمس نقاط بالتعادل مع الكويت صاحبة الأرض والضيافة التي ودعت المسابقة بعدما تجمد رصيدها عند نقطة واحدة.