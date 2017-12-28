هيكتور كوبر: محمد صلاح مؤهل للانضمام إلى هذا النادي العالمي

أشاد مدرب المنتخب المصري، هيكتور كوبر، بقدرات اللاعب المصري وهداف نادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح الكروية، إلى حد أنه يعتقد أنه مؤهل للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني العالمي.

© REUTERS/ LEE SMITH محمد صلاح يختار أفضل هدف له مع ليفربول

وصرح كوبر لصحيفة "مارسا" الإسبانية الرياضية: "محمد صلاح لاعب ممتاز، وليس هناك أدنى شك من إمكانية انضمامه إلى فريق ريال مدريد"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع: "من دون شك أن محمد صلاح هو نجم المنتخب المصري لكرة القدم حاليا، ولكن ما ساعدنا على التأهل لمونديال 2018 هو تواضع كل أعضاء الفريق، بما فيهم صلاح".

ويعتبر محمد صلاح، هو ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه 15 هدفا في 20 مباراة، ليأتي مباشرة بعد مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين.

© REUTERS/ JOHN SIBLEY لماذا يرفض رونالدو انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد

وأصبح محمد صلاح بطلا وطنيا عند المصريين، بعدما أحرز في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ضربة جزاء لصالح منتخب بلاده، في مباراته ضد منتخب الكونغو، التي كانت السبب في تأهل مصر للمنافسة في كأس العالم "روسيا 2018".

وكانت تقارير بريطانية، ذكرت مؤخرا أن صلاح تفوق على عدة نجوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مثل ديديه دروغبا، نجم تشيلسي الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، ودييغو كوستا، وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أنيلكا، ممن تصدروا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وفي فترة توقف الكريسماس.

ورغم ذلك لم يتمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي أنهى فترة توقف الكريسماس برصيد 19 هدفا موسم 2014/2013، أو رقم نجم الأرسنال روبن فان باستن برصيد 16 هدفا.