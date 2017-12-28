هيكتور كوبر: محمد صلاح مؤهل للانضمام إلى هذا النادي العالمي

وتابع: "من دون شك أن محمد صلاح هو نجم المنتخب المصري لكرة القدم حاليا، ولكن ما ساعدنا على التأهل لمونديال 2018 هو تواضع كل أعضاء الفريق، بما فيهم صلاح".
ويعتبر محمد صلاح، هو ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه 15 هدفا في 20 مباراة، ليأتي مباشرة بعد مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين.
وكانت تقارير بريطانية، ذكرت مؤخرا أن صلاح تفوق على عدة نجوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مثل ديديه دروغبا، نجم تشيلسي الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، ودييغو كوستا، وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أنيلكا، ممن تصدروا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وفي فترة توقف الكريسماس.
ورغم ذلك لم يتمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي أنهى فترة توقف الكريسماس برصيد 19 هدفا موسم 2014/2013، أو رقم نجم الأرسنال روبن فان باستن برصيد 16 هدفا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)