جوارديولا: القائد كومباني سيكون جاهزا لمواجهة بالاس

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن القائد فينسن كومباني قد يصبح جاهزا لمواجهة كريستال بالاس.

وأضاف جوارديولا أن كومباني قد يكون جاهزا بعد غد الأحد بعدما أعلن المدرب الإسباني أن إصابة المدافع خلال مباراة نيوكاسل يونايتد كانت مجرد كدمة خفيفة، حسب رويترز.

واستبدل كومباني، الذي عانى من سلسلة من الإصابات خلال اخر عامين، بعد 10 دقائق من بداية مباراة نيوكاسل قبل أن يحسم فريقه الفوز 1-صفر.

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وقال جوارديولا "إصابة فينسن لم تكن سيئة كما اعتقدنا. سيكون جاهزا للمباراة المقبلة. سنعرف حالته تحديدا غدا لكن الأمر ليس خطيرا".

وحقق سيتي 18 انتصارا متتاليا في الدوري هذا الموسم وتلقى لاعب الوسط كيفن دي بروين والجناح رحيم سترلينج إشادة خاصة على أدائهما.