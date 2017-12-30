تغيير كبير في مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد بسبب الهجوم على كنيسة "مارمينا"

ألغت شركة "صلة" الراعية للنادي الأهلي ولمباراة "السلام ضد الإرهاب" المقرر إقامتها بين ممثل مصر وأتلتيكو مدريد، الحفل الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه قبل المباراة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (3-0)

وجاء قرار الإلغاء احتراما لضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في حلوان يوم أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وتقام المباراة الودية بين الأهلي وأتلتيكو مدريد على ملعب برج العرب في الإسكندرية، يخصص دخلها لأسر ضحايا حوادث الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وكان من المقرر أن يحيي الحفل المطرب المصري محمد حماقي والسعودي رابح صقر.

يذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم السبت.