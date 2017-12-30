بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والأسيوطي في الدوري المصري

حقق الزمالك فوزا صعبا على منافسه الأسيوطي بهدف دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

أحرز هدف الفارس الأبيض الوحيد المهاجم كاسونجو كابونجو في الدقيقة 77.

بهذا الفوز حافظ الزمالك على احتلاله للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، بينما يقبع الأسيوطي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

