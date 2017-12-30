أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير عن إعارة لاعب الأهلي المصري عماد متعب إلى نادي التعاون السعودي.

وكان الإعلامي مدحت شلبى قال منذ أيام أن نادى التعاون السعودى يدرس استعارة عماد متعب.

وأضاف أن نادي التعاون يرغب في ضم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة 6 أشهر، حسب قناة أون سبورت.

وأكد شلبي، أن زميله مؤمن زكريا المطلوب أيضاً فى نادى الإمارات الإماراتى".

عاجل — إعارة عماد متعب لمدة 6 شهور إلي نادي التعاون السعودي. — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) December 30, 2017

​وأكد نادر شوقى وكيل عماد متعب من قبل أن المهاجم الدولى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء.

يأتي ذلك في ظل استبعاد متعب من المباريات ولرغبته فى الدخول بدائرة اهتمام الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل المشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018 فى روسيا.