وكان الإعلامي مدحت شلبى قال منذ أيام أن نادى التعاون السعودى يدرس استعارة عماد متعب.
وأضاف أن نادي التعاون يرغب في ضم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة 6 أشهر، حسب قناة أون سبورت.
وأكد شلبي، أن زميله مؤمن زكريا المطلوب أيضاً فى نادى الإمارات الإماراتى".
عاجل — إعارة عماد متعب لمدة 6 شهور إلي نادي التعاون السعودي.— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) December 30, 2017
وأكد نادر شوقى وكيل عماد متعب من قبل أن المهاجم الدولى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء.
يأتي ذلك في ظل استبعاد متعب من المباريات ولرغبته فى الدخول بدائرة اهتمام الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل المشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018 فى روسيا.
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